«Нулевой матч». Кобелев — об игре «Динамо» — «Краснодар»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ход матча бело-голубых с «Краснодаром» (0:0).
«Матч был равный. «Краснодар» играет позиционно в короткие-средние передачи. Поэтому «Динамо» было тяжело забить. Если объективно судить, то нулевой матч», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».
Завтра, 14 августа, состоятся матчи «Химки» — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», «Оренбург» — «Торпедо», «Спартак» — «Сочи».
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