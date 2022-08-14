Матвей Сафонов высказался о конкуренции «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о конкуренции «быков» и санкт-петербургского «Зенита».
«Безусловно, если сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», то ситуация там совершенно другая. У нас уехали все, у них — никто. С этим глупо спорить, но даже в том составе, который у нас есть, я не вижу никаких предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру. Такого нет и не будет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После пяти сыгранных матчей в новом сезоне РПЛ «Зенит» набрал 11 очков, «Краснодар» — восемь. Очное противостояние этих команд состоится в 15-м туре в конце октября.
Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних розыгрышах турнира.
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