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Первый гол Алексея Миранчука за «Торино». Видео

Первый гол Алексея Миранчука за «Торино». Видео
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Сегодня, 13 августа, российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Торино» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (2:1). Игрок отметился голом в концовке первого тайма и был заменён в перерыве из-за полученного повреждения, на поле вместо него вышел Никола Влашич.

На 43-й минуте Миранчук открыл счёт, забив ударом с левой ноги. Ему ассистировал парагвайский форвард Антонио Санабрия, забивший свой мяч уже во втором тайме.

Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», проводит сезон-2022/2023 в аренде в «Торино». В следующем матче туринцы, которыми руководит 46-летний специалист Иван Юрич, встретятся с римским «Лацио». «Торино» стал 10-м в прошлом сезоне чемпионата Италии, «Лацио» — пятым.

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