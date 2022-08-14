Первый гол Алексея Миранчука за «Торино». Видео
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Сегодня, 13 августа, российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Торино» в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (2:1). Игрок отметился голом в концовке первого тайма и был заменён в перерыве из-за полученного повреждения, на поле вместо него вышел Никола Влашич.
На 43-й минуте Миранчук открыл счёт, забив ударом с левой ноги. Ему ассистировал парагвайский форвард Антонио Санабрия, забивший свой мяч уже во втором тайме.
Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», проводит сезон-2022/2023 в аренде в «Торино». В следующем матче туринцы, которыми руководит 46-летний специалист Иван Юрич, встретятся с римским «Лацио». «Торино» стал 10-м в прошлом сезоне чемпионата Италии, «Лацио» — пятым.
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