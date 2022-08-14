Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своих фаворитов на «Золотой мяч».

«Я бы назвал Бензема, себя и Мане», — приводит слова Мбаппе Le Parisien со ссылкой на France Football.

Напомним, ранее журнал France Football огласил список из 30 футболистов, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона. Отметим, в списке есть Мбаппе, Мане и Бензема. Эти игроки на данный момент ещё ни разу не становились победителями «Золотого мяча».

Примечательно, что в список не вошёл аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, который является действующим победителем «Золотого мяча». Месси является семикратным обладателем данного приза.