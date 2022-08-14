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Главный тренер «Торино» Юрич рассказал о травме Миранчука

Главный тренер «Торино» Юрич рассказал о травме Миранчука
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Хорватский наставник «Торино» Иван Юрич кратко подвёл итог выездной игры стартового тура Серии А с «Монцей» и дал комментарий касательно повреждения российского полузащитника Алексея Миранчука, который в дебютном матче оформил первый гол в составе новой команды.

«Миранчук был заменён после первого тайма, потому что ещё в начале игры потянул мышцу. В целом я очень доволен матчем. Должен поздравить всех ребят, потому что у нас была трудная неделя, а некоторые футболисты присоединились к команде чуть ли не вчера», – сказал Юрич в послематчевом флеш-интервью DAZN.

Миранчук вывел «Торино» вперёд на 43-й минуте после передачи Арнальдо Антонио Санабрии. В перерыве вместо Алексея на поле вышел Никола Влашич. А во втором тайме уже сам парагваец Санабрия удвоил преимущество туринской команды. Хозяевам удалось лишь сократить разрыв в счёте в компенсированное время – забил Дани Карвалью.

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