«ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси
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«ПСЖ» хочет продлить контрактное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает AS со ссылкой на Lequipe.
По данным источника, «ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Месси на один год. Отмечается, аргентинец очень комфортно чувствует себя в игровой схеме нового главного тренера клуба Кристофа Галтье.
В клубе также удовлетворены игрой Месси и вскоре начнут переговоры с аргентинцем о продлении контракта.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до 2023 года. В новом сезоне Месси принял участие в трёх матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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