Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси

«ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси
Комментарии

«ПСЖ» хочет продлить контрактное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает AS со ссылкой на Lequipe.

По данным источника, «ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Месси на один год. Отмечается, аргентинец очень комфортно чувствует себя в игровой схеме нового главного тренера клуба Кристофа Галтье.

В клубе также удовлетворены игрой Месси и вскоре начнут переговоры с аргентинцем о продлении контракта.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до 2023 года. В новом сезоне Месси принял участие в трёх матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч» «Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022