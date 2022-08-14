«ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси

«ПСЖ» хочет продлить контрактное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает AS со ссылкой на Lequipe.

По данным источника, «ПСЖ» хочет ускорить переговоры о продлении контракта с Месси на один год. Отмечается, аргентинец очень комфортно чувствует себя в игровой схеме нового главного тренера клуба Кристофа Галтье.

В клубе также удовлетворены игрой Месси и вскоре начнут переговоры с аргентинцем о продлении контракта.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до 2023 года. В новом сезоне Месси принял участие в трёх матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.