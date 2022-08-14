В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ходе переговоров с «Галатасараем» по поводу возможного трансфера полузащитника Барыша Йылмаза.

«С «Галатасараем» продолжаем разговаривать по полузащитнику Йылмазу. Там всё очень сложно. Тяжело, но мы разговариваем», — сказал Корниленко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее турецкий журналист Сами Йен Хабер сообщил, что «Крылья Советов» сделали предложение об аренде Йылмаза. По его информации, игрок был готов дать согласие, но главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук затормозил ведение переговоров.



22-летний Йылмаз в сезоне-2021/2022 принял участие в 23 матчах и не отметился результативными действиями.