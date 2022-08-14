Корниленко — о ничьей с «Локомотивом»: такие матчи «Крылья Советов» обязаны выигрывать
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).
«Конечно, обидно пропускать не совсем обязательный гол на последней минуте. Это индивидуальные ошибки. Думаю, игра с «Локомотивом» понравилась болельщикам, потому что было много моментов. Подходов к воротам «Локомотива» и голевых моментов у нас было больше. Считаю, что матч можно занести в актив, но такие игры мы обязаны выигрывать, доводить дело до победы», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.
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