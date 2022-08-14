Сперцян: Вандерсон был инициатором отъезда легионеров «Краснодара»? Я не знаю, что было

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, был ли Вандерсон инициатором отъезда легионеров из клуба.



«Вандерсон был инициатором отъезда легионеров? Я не знаю вообще этой ситуации, кто инициатор. Честно, это не ко мне. Так получилось. Я не знаю что и как было», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



22-летний Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду полузащитник провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» действует до конца июня 2024 года.



«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».

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