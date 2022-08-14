Талалаев рассказал о состоянии защитника «Ахмата» Семёнова
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о состоянии защитника команды Андрея Семёнова, а также поделился мнением о своём влиянии на команду.
«Мой темперамент и успех команды – это невзаимосвязанные вещи. Если команда выигрывает, то это заслуга футболистов. Семёнов восстанавливается от травмы, проходит курс лечения, у нас всё замечательно. Атмосфера в команде хорошая. У нас три балканца, поэтому у нас с ними много ситуаций, когда команда начинает над ними подшучивать», – приводит слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч «Ахмата» с «Химками» завершился победой грозненской команды со счётом 3:1. В следующем туре «Ахмат» встретится с московским ЦСКА, а «Химки сыграют против «Локомотива».
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