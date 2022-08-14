«Ахмат» на выезде переиграл «Химки» в РПЛ

Сегодня, 14 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.
На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин. На 43-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Антон Швец. Во втором тайме «Химки» смогли сократить отставание в счёте. На 60-й минуте отличился полузащитник Александр Ломовицкий. Но спасти матч «Химкам» не удалось. В компенсированное время финальную точку поставил полузащитник Артём Тимофеев.
Подмосковные «Химки» набрали семь очков в четырёх матчах и занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) — на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).
- 14 августа 2022
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