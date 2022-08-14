Гендиректор «Химок» ответил на вопрос, в каком случае фанаты примут Писарева

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов считает, что если команда будет показывать результат, то болельщики примут нового главного тренера Николая Писарева.

«Как сделать так, чтобы болельщики приняли Писарева после Юрана? Результат нужен — он будет», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

53-летний Сергей Юран был освобождён от должности главного тренера подмосковных «Химок» 9 августа 2022 года. На его место пришёл 53-летний Писарев, занимающий также должность тренера в сборной России. В первом матче под его руководством химчане проиграли «Ахмату» (1:3) в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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