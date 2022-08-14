Лионель Месси считает, что «Золотой мяч» получит Карим Бензема

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, не попавший в список претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года, считает, что награду заслужил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. У Карима Бензема был захватывающий сезон», — приводит слова Месси Football Espana в «Твиттере».

35-летний Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. Он является действующим обладателем награды. Напомним, с лета 2021 года форвард выступает в составе французского «ПСЖ». Ранее всю карьеру аргентинский футболист провёл в составе «Барселоны», но год назад был вынужден покинуть команду из-за невозможности заключения нового соглашения.

34-летний Бензема в 46 матчах сезона-2021/2022 забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Реалом» француз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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