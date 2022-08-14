Лионель Месси считает, что «Золотой мяч» получит Карим Бензема

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, не попавший в список претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года, считает, что награду заслужил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
«Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. У Карима Бензема был захватывающий сезон», — приводит слова Месси Football Espana в «Твиттере».
35-летний Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. Он является действующим обладателем награды. Напомним, с лета 2021 года форвард выступает в составе французского «ПСЖ». Ранее всю карьеру аргентинский футболист провёл в составе «Барселоны», но год назад был вынужден покинуть команду из-за невозможности заключения нового соглашения.
34-летний Бензема в 46 матчах сезона-2021/2022 забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Реалом» француз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
- 14 августа 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:33
-
16:17