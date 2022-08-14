Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси считает, что «Золотой мяч» получит Карим Бензема

Лионель Месси считает, что «Золотой мяч» получит Карим Бензема
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, не попавший в список претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года, считает, что награду заслужил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. У Карима Бензема был захватывающий сезон», — приводит слова Месси Football Espana в «Твиттере».

35-летний Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. Он является действующим обладателем награды. Напомним, с лета 2021 года форвард выступает в составе французского «ПСЖ». Ранее всю карьеру аргентинский футболист провёл в составе «Барселоны», но год назад был вынужден покинуть команду из-за невозможности заключения нового соглашения.

34-летний Бензема в 46 матчах сезона-2021/2022 забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Реалом» француз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:

«Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч» «Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022