Кулибали вывел «Челси» вперёд в матче с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 14 августа, проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Челси» Калиду Кулибали открыл счёт на 20-й минуте матча. Футболист синих Марк Кукурелья исполнил угловой стандарт, снаряд полетел к краю штрафной, где никем не прикрытый Кулибали с лёта ударил по мячу, поразив ворота Уго Льориса – 1:0.

Напомним, в первом туре чемпионата «Челси» обыграл на выезде ливерпульский «Эвертон» (1:0), а «Тоттенхэм» был сильнее «Саутгемптона», переиграв команду со счётом 4:1.

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