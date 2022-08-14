Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кухарчук ответил на вопрос, повлияла ли отставка Юрана на результат матча с «Ахматом»

Кухарчук ответил на вопрос, повлияла ли отставка Юрана на результат матча с «Ахматом»
Комментарии

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о влиянии отставки Сергея Юрана на результат матча с «Ахматом» (1:3).

«Повлияла ли ситуация с отставкой Юрана и сменой тренера? Всегда вокруг команды и футболистов много моментов, нюансов. Сложно говорить, что конкретно повлияло. Наверное, это череда событий, а не конкретная ситуация.

Сейчас мы привыкаем к требованиям Николая Николаевича. У кого-то не то психологическое состояние, у кого-то — физическое. У «Ахмата» были свои моменты, нам забили. Момент с Лантратовым в концовке? Это футбол, так бывает. Мы очень хотели сравнять счёт», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022