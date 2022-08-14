Кухарчук ответил на вопрос, повлияла ли отставка Юрана на результат матча с «Ахматом»
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о влиянии отставки Сергея Юрана на результат матча с «Ахматом» (1:3).
«Повлияла ли ситуация с отставкой Юрана и сменой тренера? Всегда вокруг команды и футболистов много моментов, нюансов. Сложно говорить, что конкретно повлияло. Наверное, это череда событий, а не конкретная ситуация.
Сейчас мы привыкаем к требованиям Николая Николаевича. У кого-то не то психологическое состояние, у кого-то — физическое. У «Ахмата» были свои моменты, нам забили. Момент с Лантратовым в концовке? Это футбол, так бывает. Мы очень хотели сравнять счёт», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович
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