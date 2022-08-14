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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Альянц Арена» мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.

Хозяева забили свой первый гол на 33-й минуте – отличился нападающий Джамал Мусиала. На 43-й минуте Томас Мюллер с передачи Йозуа Киммиха забил второй мяч и укрепил преимущество своей команды. В оставшееся время клубы забитыми голами не отличились, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенской команды.

Таким образом, «Бавария» набирает шесть очков по итогам двух встреч и возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице забитых голов, опережая дортмундскую «Боруссию». В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Бохуму», а «Вольфсбург» дома примет «Шальке-04».

Германия - Бундеслига. 2-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Мусиала – 33'   2:0 Мюллер – 43'
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