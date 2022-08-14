«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Альянц Арена» мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.



Хозяева забили свой первый гол на 33-й минуте – отличился нападающий Джамал Мусиала. На 43-й минуте Томас Мюллер с передачи Йозуа Киммиха забил второй мяч и укрепил преимущество своей команды. В оставшееся время клубы забитыми голами не отличились, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенской команды.



Таким образом, «Бавария» набирает шесть очков по итогам двух встреч и возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице забитых голов, опережая дортмундскую «Боруссию». В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Бохуму», а «Вольфсбург» дома примет «Шальке-04».