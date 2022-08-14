«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Альянц Арена» мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
Хозяева забили свой первый гол на 33-й минуте – отличился нападающий Джамал Мусиала. На 43-й минуте Томас Мюллер с передачи Йозуа Киммиха забил второй мяч и укрепил преимущество своей команды. В оставшееся время клубы забитыми голами не отличились, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенской команды.
Таким образом, «Бавария» набирает шесть очков по итогам двух встреч и возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице забитых голов, опережая дортмундскую «Боруссию». В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Бохуму», а «Вольфсбург» дома примет «Шальке-04».
- 14 августа 2022
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:16