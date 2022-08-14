Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Сочи» 3:0, результат матча 5-го тура РПЛ 14 августа 2022 года

«Спартак» разгромил «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Сочи». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.

Обслуживала матч судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогали ему Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Промес – 57'   2:0 Зиньковский – 71'   3:0 Промес – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022