Нобоа: всегда говорил, что «Спартак» — хорошая команда

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал игру московского «Спартака», которой его команда проиграла со счётом 3:0.

«Я всегда говорил, что «Спартак» — хорошая команда. Сегодня у них получилось решить моменты», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с «Динамо». Матч пройдёт 20 августа, начало — в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5-м месте турнирной таблицы. У команды в активе девять набранных очков после пяти сыгранных туров. В следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало — в 20:00 мск.