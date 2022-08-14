Тренер «Тоттенхэма» Конте — о конфликте с Тухелем: это между мной и ним

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча с «Челси», который завершился вничью со счётом 2:2, поделился мнением о конфликте с наставником синих Томасом Тухелем.
«На мой взгляд, лучше поговорить об игре. Это было интересно, сложно для обеих команд, но я знаю, что мы хотим прибавить и быть конкурентоспособными. «Челси» показал, насколько они хороши. Возможно, по сравнению с прошлым сезоном мы поработали лучше. Повторяю, я не хочу комментировать ситуацию, потому что это не самое главное, это проблема между мной и ним. Говорите об игре, а не об этой ситуации, мы здесь, чтобы говорить о футболе», – сказал Конте в послематчевом интервью каналу Sky Sports.
В следующем туре «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптона» Игра состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.
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