«Тоттенхэм» вновь попытается подписать Дзаньоло из «Ромы»

«Тоттенхэм» сделает очередную попытку подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Итальянский клуб требует за своего футболиста € 50 млн. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью отказал «Тоттенхэму» в аренде 23-летнего футболиста с правом выкупа за € 50 млн, настаивая, что «шпоры» должны сразу выкупить Дзаньоло за эту сумму.

23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча. Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.



В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.