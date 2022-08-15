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Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»

Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью наградил своих игроков и персонал после победы над «Салернитаной» (1:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А. Португальский специалист купил 60 пицц, чтобы отпраздновать это событие на ужине после игры. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

59-летний Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первом сезоне под его руководством итальянская команда выиграла Лигу конференций. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

В следующем туре «Рома» сыграет дома с «Кремонезе» 22 августа. Затем римляне встретятся в гостях с «Ювентусом» (27 августа). В прошлом сезоне «Рома» финишировала на шестой строчке турнирной таблицы.

Как фанаты «Ромы» приветствовали Жозе Моуринью в Риме в июле 2021 года. Видеоролик:

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