Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью наградил своих игроков и персонал после победы над «Салернитаной» (1:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А. Португальский специалист купил 60 пицц, чтобы отпраздновать это событие на ужине после игры. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
59-летний Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первом сезоне под его руководством итальянская команда выиграла Лигу конференций. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
В следующем туре «Рома» сыграет дома с «Кремонезе» 22 августа. Затем римляне встретятся в гостях с «Ювентусом» (27 августа). В прошлом сезоне «Рома» финишировала на шестой строчке турнирной таблицы.
Как фанаты «Ромы» приветствовали Жозе Моуринью в Риме в июле 2021 года. Видеоролик:
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