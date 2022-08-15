Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после 5-го тура РПЛ
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Суперкомпьютер от FiveThirtyEight оценил шансы клубов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге после пяти сыгранных туров.
Так, наиболее весомый прогресс в сравнении с предсезонным прогнозом наблюдается у московского «Спартака». Если раньше вероятность чемпионства красно-белых оценивалась всего в 5%, то теперь шансы москвичей на золото РПЛ – 18%.
Однозначным фаворитом чемпионата России по версии суперкомпьютера по-прежнему является «Зенит». Вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 63%.
Замыкает тройку прогнозируемых лидеров ЦСКА. Шанс на чемпионство армейцев – 7%.
Фото: Скриншот с FiveThirtyEight
Напомним, после пяти сыгранных туров в таблице РПЛ лидирует «Спартак» (13 очков). На втором месте «Зенит» (11). Третий – «Ростов» (11).
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