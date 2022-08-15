Рыбус: думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус поделился мнением о том, что красно-белые смогут побороться за чемпионство с «Зенитом».
«Уверенная победа. Первый тайм был тяжёлый для нас, была равная игра. Но во втором тайме ребята добавили и заслуженно победили. Второй тайм полностью хорошо отыграли. Отличный результат. Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас всё получается. Впереди тяжёлые игры. Главное — не терять темп и продолжать в том же духе», — цитирует Рыбуса «Спорт-экспресс».
«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».
- 15 августа 2022
-
19:16
-
19:01
-
18:58
-
18:50
-
18:37
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:32
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:48
-
15:40
-
15:37
-
15:36
-
15:26
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
14:54
-
14:47
-
14:32