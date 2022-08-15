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Рыбус: думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

Рыбус: думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство
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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус поделился мнением о том, что красно-белые смогут побороться за чемпионство с «Зенитом».

«Уверенная победа. Первый тайм был тяжёлый для нас, была равная игра. Но во втором тайме ребята добавили и заслуженно победили. Второй тайм полностью хорошо отыграли. Отличный результат. Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас всё получается. Впереди тяжёлые игры. Главное — не терять темп и продолжать в том же духе», — цитирует Рыбуса «Спорт-экспресс».

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».

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