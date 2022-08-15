Хавбек «Ахмата» Олейников: как воспитанник ЦСКА жду нашего матча. Они круто смотрятся

Новичок «Ахмата» Иван Олейников признался, что ждёт встречу с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Иногда слежу за ЦСКА, смотрю матчи. Раньше чаще смотрел, сейчас игры часто совпадают, поэтому смотрю реже. Следующий тур сыграем с ними, тем более будет приятно сыграть на «ВЭБ Арене». Жду матча с ЦСКА.



С кем-то из ребят, с которыми раньше играли в академии, поддерживаем связь. С Чаловым и Кучаевым связь особо не поддерживаю, но вот встретимся в выходные и обязательно пообщаемся.



Не могу сказать, сможет ли ЦСКА побороться с «Зенитом» за первое место по итогам сезона. Но по первым турам они круто смотрятся. А дальше будем смотреть дистанции. Хотелось бы мне как воспитаннику видеть ЦСКА снова чемпионом? Как игроку «Ахмата» мне хочется, чтобы мы составляли всем конкуренцию и боролись за самые высокие места (улыбается)», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.