Новичок «Ахмата» Олейников: рад, что получилось заиграть в РПЛ. Кайфую от каждой игры
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Новичок «Ахмата» Иван Олейников поделился впечатлениями от выступления в Российской Премьер-Лиге.
«Эмоции от победы над «Химками» положительные. Мы давно не выигрывали. Каждую игру настраиваемся только на победу. Приятно победить. Считаю, абсолютно заслуженно.
Моя задача, неважно, в составе я или нет, всегда выходить на поле и усиливать игру. Как оцениваю свою игру? Хотелось бы получше.
Я долго шёл к тому, чтобы заиграть на уровне РПЛ. Это была моя цель, и я рад, что у меня получилось заиграть в РПЛ. Просто кайфую от каждой игры. Разница с Первой лигой ощутима. Нужно играть и принимать решения быстрее, здесь плотнее борьба. Играть тяжелее», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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