ФА рассмотрит высказывания Тухеля о судье матча с «Тоттенхэмом»

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит высказывания главного тренера «Челси» Томаса Тухеля о судье матча с «Тоттенхэмом» (2:2), сообщает BBC. После завершения встречи наставник раскритиковал рефери за принятые решения.



Самый спорный момент произошёл на последних минутах матча. Он позволил «Тоттенхэму» сравнять счёт. После окончания встречи Томас Тухель заявил, что нельзя было засчитывать ни один из голов, которые были забиты «шпорами». Именно по этой причине он остался недоволен судейством Энтони Тейлора. Также специалист отметил, что победу заслуживала только его команда.



После проведённых туров у обеих команд в активе по четыре набранных очка. В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм» дома примет «Вулверхэмптон».