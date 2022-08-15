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Слуцкий — о победе в матче с «Кубанью»: первый раз качество игры совпало с результатом

Слуцкий — о победе в матче с «Кубанью»: первый раз качество игры совпало с результатом
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 с «Кубанью» (3:0).

«Хорошая качественная игра. Первый раз, когда совпало качество игры с тем результатом, которого мы ожидаем. Хороший контроль, много позиционных атак, яркие индивидуальные действия. Единственный отрицательный момент – необязательный пенальти в концовке. Во всём остальном, мне кажется, у соперника не было шансов», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» набрал восемь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Кубань» (7) — на девятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», набравший 13 очков.

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