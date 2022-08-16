Клопп — об удалении Нуньеса: Дарвина спровоцировали, но он не должен был так реагировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) и высказался об удалении форварда мерсисайдцев Дарвина Нуньеса.
«Это было действительно хорошее выступление. Даже на фоне обстоятельств, с которыми мы столкнулись ранее, мы сумели выстроить правильную тактику и оказать давление на соперника. Нам также помогли болельщики.
Мы уступали, но чувствовали, что можем перевернуть ход игры. Потом во 2-м тайме произошло удаление Дарвина. Конечно, это нас не обрадовало, но всё нормально. Реакция команды была абсолютно выдающейся. Мы забили гол и порадовали болельщиков. Игроки вложили всю душу в этот матч, поэтому разочарования нет.
Что касается самого удаления, я бы хотел сказать Дарвину до получения красной карточки, что подобное может случиться. Теперь нам предстоят три матча без него, и у нас есть время, чтобы ему это сказать. Конечно, красная карточка была заслуженной. Дарвина спровоцировали, но он не должен был так реагировать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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