Кварацхелия стал первым игроком «Наполи» с 2003 года, который забил и отдал в дебюте

21-летний грузинский крайний полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился впечатляющим статистическим достижением в дебютной игре за новый клуб, которая пришлась на матч 1-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (5:2).

Как отмечает Opta, Кварацхелия стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/2004, который забил и отдал в дебютном матче за неаполитанцев в Серии А. Также Хвича стал третьим грузинским игроком, забившим в Серии А, после Кахи Каладзе (13 голов) и Левана Мчедлидзе (11 голов).

Напомним, Хвича стал игроком «Наполи» этим летом, перейдя из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. В России он известен по выступлениям за казанский «Рубин», из которого ушёл весной этого года.