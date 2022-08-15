Спаллетти: Кварацхелия может играть гораздо лучше

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 1-го тура Серии А с «Вероной» (5:2), а также высказался об игре вингера неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.
«Этот матч не показатель пути «Наполи» в этом сезоне. Нам нужно время. В некоторых ситуациях мы делали неправильный выбор. Счёт 2:2 на 50-й минуте матча неприемлем. Мы сразу должны заявить о качестве, которое у нас есть.
Кварацхелия уступал в некоторых моментах, которые могли завершиться очень хорошо для нашей команды. Да, он разносторонний футболист. Он забил головой, хотя это не является его сильной стороной. Я считаю, что он может играть гораздо лучше», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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