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Клуб Серии А «Лечче» ведёт переговоры о переходе хавбека «Ростова» Норманна

Клуб Серии А «Лечче» ведёт переговоры о переходе хавбека «Ростова» Норманна
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в Серии А. «Лечче» ведёт переговоры с целью подписать норвежского футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

26-летний Норманн стал игроком российской команды в январе 2019 года. В 56 матчах Матиас забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Минувший сезон Норманн провёл на правах аренды в английском «Норвиче», но не сумел помочь команде избежать вылета из английской Премьер-лиги (АПЛ). Позднее англичане отказались выкупать трансфер футболиста.

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