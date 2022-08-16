Джоэль Фамейе отпраздновал гол в стиле Артёма Дзюбы

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе стал автором первого гола команды в матче 5-го тура Первой лиги с «Кубанью» (3:0). Ганский футболист отпраздновал забитый мяч в стиле экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

25-летний Фамейе перешёл в «Рубин» свободным агентом перед стартом нынешнего сезона. В пяти матчах Первой лиги на его счету четыре гола. Ранее Джоэль играл в Беларуси за «Белшину» и «Динамо Брест», а в России три года выступал в составе «Оренбурга». Соглашение Фамейе с казанской командой подписано до 2025-го.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истёк 30 июня и не был продлён. За команду из Санкт-Петербурга Артём выступал с 2015 года. В июле нападающий готовился к сезону в составе «Рубина».

«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14: