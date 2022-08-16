Президент «Торпедо»: Алаев? Дайте человеку шанс избраться, поработать 5 лет, и всё увидите

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о старте команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и рассказал о сегодняшнем собрании лиги.

«Старт у нас и правда не лучший. Могли лучше. Сегодня мы утверждаем финансовый план, выбираем президента. А вы всё про меня. Алаев? Дайте человеку шанс избраться, поработать пять лет и всё увидите», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Торпедо» в пяти матчах чемпионата России набрало одно очко и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

Сегодня, 16 августа, на общем собрании клубов РПЛ будет выбран президент лиги. Единственный кандидат — исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.

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