Маслов должен покинуть пост президента «Торпедо». Его сменит Геркус
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В менеджменте «Торпедо» в ближайшее время произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что именно новая команда примет решение по судьбе главного тренера Александра Бородюка. Велика вероятность отставки специалиста.
Московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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