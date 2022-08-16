Романо: защитник «ПСЖ» согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер в ближайшее время станет футболистом «Вест Хэма». 25-летний немецкий футболист согласовал контракт с новым клубом, а «молотобойцы» близки к договорённости по трансферу с парижанами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Тило Керер перешёл в «Пари Сен-Жермен» из немецкого «Шальке» в 2018 году. В прошлом сезоне немецкий футболист принял участие в 27 матчах французской Лиги 1 и забил два гола. В составе парижан Керер — трёхкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка страны, обладатель Кубка лиги и Суперкубка Франции. Действующее соглашение защитника с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.
С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Германии.
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