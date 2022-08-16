Сперцян: трансфер в «Зенит»? Нет-нет. В России я буду играть только за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможности перехода в «Зенит». По словам футболиста, в России он готов играть только за один клуб – «Краснодар».

«Возможен ли мой трансфер в «Зенит»? Нет-нет. В России я буду играть только за «Краснодар», — приводит слова Эдуарда Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду полузащитник провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» действует до конца июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков в пяти матчах. «Зенит» (11) — на второй строчке таблицы.