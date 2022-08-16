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Гендиректор «Спартака» Мележиков объяснил решение создать ревизионную комиссию РПЛ

Гендиректор «Спартака» Мележиков объяснил решение создать ревизионную комиссию РПЛ
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, зачем на общем собрании клубов было принято решение создать ревизионную комиссию Российской Премьер-Лиги.

«Что из себя представляет финансовый регламент? Это правильный бюджет. Структура доходов и расходов, сумму обозначит Алаев. Возникли некоторые вопросы по планируемым статьям расхода. Коллеги попросили разъяснений. Решили создать ревизионную группу.

Кто войдёт, пока неизвестно. В течение недели определим состав. Завтра пришлют предложения о включении в состав финансовых директоров», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на собрании клубов РПЛ был избран новый президент лиги — им стал Александр Алаев.

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