Гендиректор «Спартака» Мележиков объяснил решение создать ревизионную комиссию РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, зачем на общем собрании клубов было принято решение создать ревизионную комиссию Российской Премьер-Лиги.

«Что из себя представляет финансовый регламент? Это правильный бюджет. Структура доходов и расходов, сумму обозначит Алаев. Возникли некоторые вопросы по планируемым статьям расхода. Коллеги попросили разъяснений. Решили создать ревизионную группу.



Кто войдёт, пока неизвестно. В течение недели определим состав. Завтра пришлют предложения о включении в состав финансовых директоров», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на собрании клубов РПЛ был избран новый президент лиги — им стал Александр Алаев.