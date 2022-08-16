Джейми Каррагер раскритиковал защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса за игру в АПЛ

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинесе.

«Мы никогда не должны судить футболистов и тренеров слишком рано, но я убеждён, что это не может работать, потому что Мартинес играет в четвёрке защитников. Возможно, он мог бы стать левым защитником или играть в тройке, но в четвёрке защитников Лисандро не может играть в Премьер-лиге», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

24-летний Мартинес перешёл в английскую команду из амстердамского «Аякса» за € 57,37 млн в конце июля 2022 года. В двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) аргентинец провёл на поле 135 минут, не отметившись результативными действиями. Рост Лисандро Мартинеса составляет 175 см.