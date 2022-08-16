Алексей Миранчук выбыл на три недели из-за травмы

Футбольный агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии, сообщил о сроках восстановления футболиста.



Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (2:1) и был заменён в перерыве встречи. Ранее в этой игре Миранчук забил первый гол за туринскую команду.



«Алексей выбыл на три недели», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», проводит сезон-2022/2023 в «Торино» на правах аренды. В следующем матче чемпионата Италии туринцы, которыми руководит 46-летний специалист Иван Юрич, дома встретятся с римским «Лацио». Матч состоится 20 августа.