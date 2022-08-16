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«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России

«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России
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Сегодня, 16 августа, состоялся матч в рамках 1/256 финала Кубка России между любительской командой «Амкал» и красногорским клубом «Зоркий». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда.

На 23-й минуте матча игрок красногорцев Сергей Поповицкий после паса Султана Шаулухова открыл счёт в игре. На 58-й минуте Алексей Гасилин восстановил равенство на табло. В послематчевой серии пенальти Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал 11-метровый.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.

Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
16 августа 2022, вторник. 19:00 МСК
Амкал
Москва
Окончен
1 : 1
8 : 7
Зоркий-Красногорск
Красногорск
0:1 Поповицкий – 23'   1:1 Гасилин – 58'
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