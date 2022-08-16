«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России

Сегодня, 16 августа, состоялся матч в рамках 1/256 финала Кубка России между любительской командой «Амкал» и красногорским клубом «Зоркий». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда.

На 23-й минуте матча игрок красногорцев Сергей Поповицкий после паса Султана Шаулухова открыл счёт в игре. На 58-й минуте Алексей Гасилин восстановил равенство на табло. В послематчевой серии пенальти Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал 11-метровый.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.