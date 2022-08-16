Создатель «Амкала»: достигли цели — доказали всё тем, кто считает медиафутбол клоунадой
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Создатель любительской команды «Амкал» Герман Эль-Классико прокомментировал победу команды в матче первого раунда Кубка России с красногорским клубом «Зоркий» (1:1, 8:7 — по пенальти).
«Не назову именно участие в профессиональном футболе мечтой. Я однажды уже был игроком. Сейчас достигли большой цели: доказать тем, кто считал медийный футбол клоунадой, что они не правы. Пусть потом эксперты, которые так считают, разберут нашу игру по тактике. Посмотрите по InStat, почему-то у «Амкала» цифры больше, чем у профессиональной команды. А так очень круто! Эмоции непередаваемые! Сейчас, наверное, в раздевалке все будут петь и танцевать», — передаёт слова Германа Эль-Классико корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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