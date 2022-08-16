Главный тренер «Амкала»: хочется встретиться с «Зенитом» в финале Кубка России

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко поделился мнением о сопернике команды по 1/128 финала Кубка России — клубе «Тверь».

«Тверь» — хорошая команда из ПФЛ. Посмотрим, разберём. Будем готовиться. Если мы будем продолжать также играть и удача будет на нашей стороне, то как можно дальше зайдём. Много факторов будет складываться. Будем работать и двигаться дальше.



Я играл за «Зенит»? Хотелось бы в финале Кубка с ним встретиться», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зубко выступал за «Зенит» с 1995 по 1996 год. На счету Зубко 49 матчей в составе санкт-петербургского клуба и 11 забитых мячей.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.