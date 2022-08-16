Переговоры «Манчестер Юнайтед» и Рабьо замедлились из-за требований игрока по зарплате

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может не перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, француз назвал высокие требования по зарплате. При этом хавбек не уверен, что ему есть смысл переходить в английский клуб, так как манкунианцы не примут участия в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 17 млн.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» после двух туров занимает последнее место в английской Премьер-лиге.