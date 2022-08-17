Сумаре недоволен тем, что «Лестер» не отпустил его в «Монако»

Полузащитник «Лестера» Бубакари Сумаре хотел перейти в «Монако», однако руководство «лис» не отпустило его во французский клуб. Игрок разочарован таким поведением боссов английского клуба. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, Сумаре разочарован провалом сделки, так как хотел перейти в клуб, который постоянно претендует на попадание в Лигу чемпионов.



Ранее сообщалось, что Сумаре ведёт переговоры с «Монако», в составе которого выступает также российский хавбек Александр Головин.



В минувшем сезоне 23-летний француз сыграл за «Лестер» в 30 матчах во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бубакари Сумаре в € 25 млн.