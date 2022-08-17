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«Спартак» анонсировал проводы Реброва и Ещенко на матче легенд с «Зенитом»

«Спартак» анонсировал проводы Реброва и Ещенко на матче легенд с «Зенитом»
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2 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве состоится второй матч легенд «Спартака» и «Зенита». Встреча будет посвящена памяти легендарного игрока и тренера красно-белых Георгия Ярцева, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Также в этот вечер пройдут проводы Артёма Реброва и Андрея Ещенко, которые завершили выступления за «Спартак» в прошлом году. Кроме них в матче примут участие Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Александр Филимонов, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Мигель Данни, Вячеслав Малафеев и другие звёздные футболисты 1990-х и 2000-х.

Матч начнётся в 19:00 мск. Минимальная стоимость билетов на центральные трибуны A и C составляет 900 рублей.

Напомним, первый матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля, за день до игры за Суперкубок России. Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые. Второй ретроматч также предваряет встречу команд, но уже в рамках РПЛ (подопечные Гильермо Абаскаля и Сергея Семака сыграют 4 сентября).

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