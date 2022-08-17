Рабьо хочет получать в «Манчестер Юнайтед» € 9 млн. Клуб не готов столько платить

Стали известны подробности разногласий французского полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо и английского «Манчестер Юнайтед», который хочет его приобрести. Окружение футболиста требует зарплату € 9 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Переговоры с «МЮ» со стороны игрока ведёт Вероник Рабьо, являющаяся не только матерью, но и агентом Адриена. Манкунианцы предлагают меньшую зарплату – € 6,5 млн фиксированной суммой, которая может возрасти до € 8 млн за счёт бонусов.
По информации издания, пока ни одна из сторон не настроена пойти на сближение позиций. Однако при этом Рабьо чётко определился с желанием покинуть «Ювентус». Принципиальная договорённость о трансфере за € 17-18 млн туринским и манчестерским клубами уже была достигнута. Однако в случае неудачи у «МЮ» есть варианты не хуже, в частности, продвинулись переговоры с «Реалом» по Каземиро.
Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, голов не забивал, но отдал две результативные передачи.
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