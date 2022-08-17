Автор трёх мячей за «Баварию» в Бундеслиге Мусиала оценил успешный старт сезона

Один из самых заметных футболистов мюнхенской «Баварии» на старте чемпионата Германии-2022/23 Джамал Мусиала поделился мнением о нынешней форме команды.



«В новом сезоне у нас всё прекрасно. Мы играем в хороший футбол, в том числе на каждой тренировке. В последней игре с «Вольфсбургом» не лучшим образом получились только стартовые несколько минут, но потом мы добавили энергии и забили. Моя результативность? Я всегда стараюсь отдавать на поле всё! Быть частью такой команды – просто счастье. «Бавария» гибкая, мы много меняемся в атаке, постоянно находимся в движении. Но всегда есть вещи, которые можно улучшать в ежедневной работе. Важно как забивать голы, так и не пропускать», – приводит слова Мусиалы официальный сайт «Баварии».



В двух стартовых турах Бундеслиги Мусиала забил три мяча. Он оформил дубль в игре с «Айнтрахтом», где «Бавария» одержала победу со счётом 6:1, а также отличился в первом тайме матча с «Вольфсбургом» (2:0).