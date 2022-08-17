Тренер «Сочи» Гаранин высказался об отказе клуба отпускать Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

51-летний российский специалист Вадим Гаранин, возглавляющий «Сочи», отреагировал на слова эквадорского хавбека Кристиана Нобоа, который заявил, что этим летом его не отпустили в «Зенит» и ЦСКА.

«Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил – в этом нет ничего зазорного. Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты. Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах. Кристиан – лидер, яркий футболист, и даже не хочется говорить про его возраст – он живее многих молодых ребят, которые играют в «Сочи».

Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушёл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят. Когда к нам пришёл Кирилл Кравцов из «Зенита», то мы спросили его: «Понимаешь, что у нас в опорной зоне играет лучший футболист чемпионата?» Кирилл сказал, что, даже если будет сидеть на скамейке, опыт работы с таким профессионалом для него – огромный. Когда так говорит футболист из «Зенита» – это очень показательно», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Полное интервью с Вадимом Гараниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.