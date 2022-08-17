Клопп – о травмах в «Ливерпуле»: ощущение, будто в нашем доме побывала ведьма

55-летний немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о серьёзных проблемах с составом из-за большого числа выбывших игроков из-за травм.

«Неделя была сумасшедшей. Я пережил много всего, но последние события вселяют ощущение будто в нашем доме побывала ведьма. Честно говоря, каждый день кто-то выбывал из состава по самым безумным причинам. В последнем матче не смог сыграть Жоэль Матип, но Натаниэль Филлипс отыграл хорошо, хотя тренировался лишь за день до этого, так как ранее у него было повреждение. Фирмино не мог принять участие в игре, а у Хендерсона были ограничения по количеству игрового времени, что вызывало беспокойство. Таковы расклады, всё не слишком круто», — приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Отметим, что Жоэль Матип стал 10-м игроком «Ливерпуля», выбывшим из-за повреждения. В лазарете «мерсисайдцев» уже числятся Тьяго Алькантара, Роберто Фирмино, Ибраима Конате, Диогу Жота, Кёртис Джонс, Кивин Келлехер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кельвин Рэмси и Кейд Гордон.