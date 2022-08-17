«Челси» начнёт новый раунд переговоров с представителями Обамеянга

На этой неделе лондонский «Челси» проведёт очередной раунд переговоров с окружением форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Владелец синих Тодд Боэли планирует предпринять попытки договориться с самим футболистом об условиях личного соглашения. После этого «аристократы» будут готовы сделать предложение сине-гранатовым, которые хотят получить около € 40 млн.



Ранее сообщалось, что каталонцы отклонили предложение «Челси» в размере € 14 млн. Сам 33-летний габонец не планирует покидать нынешний клуб.

Контракт нападающего с каталонцами действует до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне Обамеянг сыграл за «Барселону» 24 матча во всех турнирах и забил 13 голов.

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