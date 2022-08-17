«Челси» начнёт новый раунд переговоров с представителями Обамеянга

На этой неделе лондонский «Челси» проведёт очередной раунд переговоров с окружением форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Владелец синих Тодд Боэли планирует предпринять попытки договориться с самим футболистом об условиях личного соглашения. После этого «аристократы» будут готовы сделать предложение сине-гранатовым, которые хотят получить около € 40 млн.
Ранее сообщалось, что каталонцы отклонили предложение «Челси» в размере € 14 млн. Сам 33-летний габонец не планирует покидать нынешний клуб.
Контракт нападающего с каталонцами действует до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне Обамеянг сыграл за «Барселону» 24 матча во всех турнирах и забил 13 голов.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
- 17 августа 2022
-
09:40
-
09:32
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:30
-
07:15
-
07:03
-
06:39
-
06:21
-
05:50
-
04:58
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
03:56
-
03:41
-
03:39
-
03:18
-
03:08
-
02:56
-
02:35
-
02:33
-
02:13
-
02:03
-
01:48
-
01:44
-
01:29